Belgische boeren zullen in de periode 2021-2027 per jaar zo’n 60 miljoen euro minder subsidies krijgen van Europa, maar tegelijkertijd kunnen ze wel beloond worden voor duurzame initiatieven. “Het plan waarover we deze week stemmen, is een realistisch compromis”, zegt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld).