In de blamage tegen Beerschot maakte Duckens Nazon (26) zijn eerste competitiedoelpunt in het shirt van STVV. De spits uit Haïti lijkt pas in zijn laatste contractjaar onder stoom te komen. Met twee scherpe invalbeurten solliciteert hij naar een basisplaats. “Ik wil de ploeg helpen met mijn goals.”