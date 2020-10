Vijf jaar geleden las ze het scenario voor de eerste keer, maandagavond mocht Veerle Baetens haar nieuwe fictiereeks Cheyenne & Lola voorstellen op het Film Fest Gent. In Frankrijk verschijnt die volgende maand al op de buis, wij moeten wellicht wachten tot volgend jaar. “Maar een tweede seizoen is al in de maak.”