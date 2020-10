299.000 meer doden in de Verenigde Staten door coronavirus

De impact van het coronavirus is groter dan verwacht in de Verenigde Staten. Volgens een nieuwe studie zijn er ruim 299.000 meer mensen overleden dan gemiddeld in de voorbije vijf jaren, dat meldt de Centers for Disease Control en Prevention dinsdag.

Bijna 200.000 extra sterfgevallen werden officieel toegeschreven aan Covid-19 tussen 26 januari en 3 oktober 2020. Maar sterftecijfers laten zien dat er bijna 100.000 mensen stierven door een andere oorzaak. Die extra sterfgevallen zouden sterfgevallen kunnen zijn die hadden moeten worden toegeschreven aan het coronavirus, maar werden niet zo geteld als gevolg van een verkeerde diagnose of door gebrek aan tests. De sterfgevallen kunnen ook het indirecte gevolg zijn van de pandemie, bijvoorbeeld mensen die stierven aan hartaandoeningen, de ziekte van Alzheimer of dementie en die niet in staat waren het ziekenhuis te bereiken door de gezondheidscrisis. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Centers for Disease Control and Prevention.

Ongelijkheid

Eerdere studies hadden al aangetoond dat de pandemie het aantal sterfgevallen in de Verenigde Staten met ongeveer 20 procent had doen toenemen, in vergelijking met de verwachte mortaliteit dit jaar. Uit studies blijkt ook dat er duidelijke raciale verschillen zijn. Onder de burgers van Latijns-Amerikaanse afkomst is er een stijging van 53,6 procent, onder de zwarte inwoners is dat 34,6 procent. Het sterftecijfers bij blanke burgers is gestegen met 11,9 procent. Opmerkelijk is dat het sterftecijfers bij jongeren onder de 25 daalde met 2 procent. Voor alle andere leeftijdscategorieën steeg dat cijfer, met een recordhoogte van + 26,5 procent onder de 25 tot 44 jarigen.

Het rapport komt er slechts twee weken voor de verkiezingen, waarvan het centrale onderwerp de aanpak is van president Trump omtrent de pandemie. Donald Trump heeft tot nu toe altijd geprobeerd de impact van het virus te minimaliseren ondanks het feit dat Covid-19 dit jaar waarschijnlijk de derde belangrijkste doodsoorzaak zal zijn in de Verenigde Staten na hartaandoeningen en kanker.