David Goffin (ATP-14) heeft groen licht gekregen van de ATP om deel te nemen aan het European Open, het ATP-250 toernooi in Antwerpen. Dat bevestigde de Belgische nummer een dinsdag op een persconferentie in de Lotto Arena.

“De afgelopen twee weken waren moeilijk, maar ik voel me goed”, verklaarde de Luikenaar. “Ik ben heel blij dat ik me weer normaal kan voorbereiden op een toernooi en kijk ernaar uit om in België te spelen ...