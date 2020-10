Voeren kleurt dieprood, Halen is beste Limburgse coronaleerling

Hasselt -

Limburg zit met 306 besmettingen op 100.000 inwoners nog als enige provincie in niveau 3, alle andere provincies bevinden zich in niveau 4. Binnen Limburg kleurt Voeren wel dieprood met bijna vier keer zoveel besmettingen als het Limburgse gemiddelde. Halen is de beste coronaleerling van onze provincie.