Iedereen bij Club Brugge was dinsdagavond een blij man na de uitzege in de Champions League tegen Zenit Sint-Petersburg. “Het mooiste moment uit mijn carrière”, zei matchwinnaar Charles De Ketelaere na afloop.

LEES OOK. Club Brugge begint Champions League met stunt tegen Zenit

Met zijn treffer hield Dennis woord. In de aanloop naar het Champions League-duel had hij in een interview verkondigd altijd te scoren ...