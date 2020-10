Carlo Kriekels, afkomstig uit Diepenbeek, woont al sinds 1999 in Denver, de hoofstad van Colorado. Hij zet zich in voor probleemjongeren. Jongeren met weinig kansen krijgen dankzij hem de fundamenten mee om steviger in de Amerikaanse samenleving te staan. Een samenleving die volgens hem gebukt gaat onder “angst”. Maar hoe zal de verkiezingsuitslag het leven Carlo, zijn gezin en zijn omgeving beïnvloeden?