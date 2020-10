Kijkers van Thuis sloegen net een zucht van opluchting. Na een onrustig weekend bleek vanavond dat Frank Bomans dan toch nog leeft. Het was niet hij, maar Xander die onder het rode tentje lag. En diens dood lijkt het leven van verschillende personages fors overhoop te gooien.

De kijkers hebben de afgelopen dagen meegeleefd met Ann, Tom, Robin en co. Telkens kropen zo’n 1.3 miljoen Vlamingen voor hun televisie, tablet of gsm. Twee rode tentjes hielden hen maandenlang in spanning ...