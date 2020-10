Plopsa verkoopt hoogste indoor glijbaan ter wereld: startbod 5.000 euro

Antwerpen - De hoogste indoor glijbaan ter wereld, die deel uitmaakte van het pretpark Comics Station in het stationsgebouw Antwerpen-Centraal, wordt openbaar verkocht. Vanaf vandaag staat ze op een online veilingsplatform. De 22,5 meter hoge glijbaan wordt ingezet op 5.000 euro. Eens Comics Station is verbouwd, zal het eind 2021 opnieuw openen onder de naam Plopsa Station Antwerp.

Comics Station opende de deuren in 2017. Vervolgens nam eind december 2019 de Plopsa Group het park over. “Momenteel zijn we bezig om het in een volledig nieuw jasje te steken”, aldus Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof.

“Zo zullen er enkele nieuwe attracties komen en voegen we Studio 100-figuren toe.” De glijbaan past niet meer in het nieuwe concept en moet bovendien plaatsmaken voor nieuwe attracties. Plopsa besliste dan ook om ze te veilen.

De eerste gebruikers van de glijbaan, in 2017. Foto: Wim Hendrix

Daarvoor werkt Plopsa samen met het online veilingshuis Vavato uit Sint-Niklaas, dat ervaring heeft met de internationale verkoop van onder andere oldtimers, industriële installaties, overstock en faillissementen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Plopsa en Vavato de handen ineen slaan. Zo werden de oude paradewagens van Plopsaland De Panne vorig jaar via Vavato geveild. De online veiling van de hoogste indoor glijbaan ter wereld start vandaag en eindigt op vrijdag 30 oktober. Het startbod bedraagt 5.000 euro. Op donderdag 29 oktober tussen 11 en 13 uur staat er bovendien een bezichtigingsmoment gepland voor alle geïnteresseerden.

Het nieuwe indoor park zou openen eind 2021. “We gaan niet overhaast te werk. Er moeten heel wat aanpassingen gebeuren”, aldus Van den Kerkhof. “De nieuwe naam wordt Plopsa Station Antwerp.” De geplande wijzigingen en investeringen zijn goed voor een bedrag van 5 miljoen euro.

Foto: Jeroen Hanselaer

Foto: Plopsa Group

www.vavato.com