Veilig afspreken met een vriend: zo mag het

Meteen bij de aankondiging van de strengere coronaregels liet de regering weten dat ze ook nog er wou voor zorgen dat mensen niet eenzaam worden. Maar hoe hou je contact, in tijden dat bezoek beperkt is en de horeca dicht?

Vooreerst blijft de gouden regel dat het goed is zoveel mogelijk contact te vermijden. Thuiswerken is dus de regel, maar ook privé onderhou je je contacten zoveel mogelijk op afstand: telefoneren of videobellen dus.

Daarnaast is ook beperkt persoonlijk contact nog toegestaan. De regels hiervoor zijn nationaal van kracht, maar in principe kunnen lokale overheden ervoor kiezen om strengere maatregelen te hanteren.

De belangrijkste vorm hier van is de ene ‘nauwe contactpersoon’ die iedereen mag hebben. Dat is één iemand met wie je de bestaande algemene regels eigenlijk niet hoeft na te leven. Je eigen ‘knuffelpersoon’ dus, met wie je niet per se afstand moet bewaren, of geen mondmasker bij moet aandoen, ook al blijven jullie langer dan 15 minuten op korte afstand van elkaar.

Bezoek van anderen ontvangen kan ook nog steeds. Hier moeten die ‘gouden regels’ over afstand houden, mondmasker dragen en goed ventileren wel worden nageleefd. Het gaat om maximaal vier bezoekers tegelijk. Dat moeten twee weken lang dezelfde mensen zijn. Kinderen onder de twaalf worden niet meegerekend.

Beter is buiten afspreken, met maximaal vier personen. Bijvoorbeeld om te gaan wandelen, of ergens te gaan zitten. U dient dan ook wel de afstandsregels te respecteren. U mag enkel met anderen op stap tussen 5 uur ’s morgens en middernacht: niet als de nachtklok van kracht is dus.

Samen sporten mag nog beperkt: als u met iemand gaat lopen of joggen buiten clubverband gelden eigenlijk dezelfde regels als bij het buiten afspreken. Sommige andere sporten zijn ook nog mogelijk, zoals individueel tennissen. U trekt dit best na bij uw sportvereniging. Hou er in elk geval rekening mee dat u nadien niet de douches of de kantines kunt gebruiken.

Je kunt momenteel ook nog met iemand naar een professioneel georganiseerd evenement trekken. Denk aan een theatervoorstelling, een voetbalwedstrijd in eerste klasse, of een huwelijksviering. De regels zijn momenteel nog dezelfde als voor de verstrenging van vorige week. Dat betekent dat u bij anderen van uw huishouden, of uw nauwe contactpersoon mag zitten, maar bij anderen afstand moet houden. Afhankelijk van de plaats waar jullie heen trekken, zullen specifieke regels gelden. Let wel: het overlegcomité meldde vorige vrijdag dat die regels normaal gezien nog deze week zullen aangescherpt worden. Mogelijk worden er dus minder toeschouwers toegelaten.

Winkels blijven open, dus shoppen met een vriend of vriendin kan ook nog. Winkels zijn echter vrij om het aantal bezoekers te beperken. Ze moeten zich ook houden aan een maximaal aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnen mag.

