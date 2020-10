De verloofde van de Saudische dissidente journalist Jamal Khashoggi, die in Turkije vermoord werd in oktober 2018, heeft dinsdag in Washington een civiele klacht ingediend tegen de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en meerdere vermeende opdrachtgevers van de moord.

Khashoggi was een medewerker van The Washington post en criticus van het regime in Riyad. Hij werd vermoord en zijn lichaam werd in stukken gesneden in het Saudische consulaat in Istanboel, waar hij een ...