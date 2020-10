“Topclubs uit vijf grootste Europese competities onderhandelen over European Premier League”

Topclubs uit de Big Five, de grootste vijf Europese competities, houden gesprekken omtrent een mogelijke opstart van een European Premier League, en dat al vanaf 2022, zo melden Britse media dinsdag.

In Engeland zouden landskampioen Liverpool en Manchester United, eerder al voorstanders van hervormingen binnen de eigen Premier League, de kar trekken. Ook vicekampioen Manchester City, en de Londense clubs Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal, zouden bij de gesprekken betrokken zijn. In totaal zou het om meer dan twaalf clubs gaan uit Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Op tafel ligt de oprichting van een European Premier League, een overkoepelende Europese competitie met daarin enkel de beste clubs uit de Big Five. Het format zou een antwoord zijn op de eerdere plannen voor de oprichting van een Europese Superliga, met ruggensteun van de Wereldvoetbalbond FIFA, als opvolger van de huidige Champions League. Vast staat dat er de komende jaren veranderingen op til zijn in het Europese clubvoetbal. De Europese Voetbalconfederatie UEFA anticipeerde al met de oprichting van een derde Europese competitie, de Europa Conference League, maar de vraag is of dat voldoende is om de topclubs te sussen.

Aan de European Premier League zouden achttien teams mogen deelnemen. De wedstrijden zouden tijdens het Europese seizoen afgewerkt worden. De best geklasseerde teams zouden na afloop aan een knock-outfase deelnemen om de winnaar te bepalen. Die zou honderden miljoenen euro opstrijken. Om alles te bekostigen, wordt er een financiering van liefst 5,1 miljard euro voorzien. Daar zou de Amerikaanse bank JP Morgan voor instaan.