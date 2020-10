Golf van besmettingen in rusthuizen, maar Limburg blijft voorlopig gespaard

Hasselt - Het aantal besmettingen in de Vlaamse woonzorgcentra stijgt onrustwekkend. Vooral in de West-Vlaamse rusthuizen slaat het virus momenteel keihard toe. De Limburgse rusthuizen blijven voorlopig relatief gespaard.

Volgens cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn er op dit moment 1.347 rusthuisbewoners vermoedelijk of bevestigd besmet, 51 procent meer dan de 893 gevallen die vrijdag bekend waren. Opmerkelijk: bijna één op de drie van die besmette bewoners - 477 in totaal - verblijven in een rusthuis in West-Vlaanderen. Ook de Antwerpse rusthuizen worden zwaar getroffen met 358 bewoners met een bevestigde of vermoedelijke besmetting.

De Limburgse rusthuizen blijven in de tweede golf relatief gespaard van besmettingen. Op dit moment tellen onze rusthuizen in totaal 57 besmette bewoners, van wie er 18 met zekerheid het virus dragen. Bij het rusthuispersoneel in Limburg zijn er 61 besmettingen, van wie er 37 bevestigd zijn. Sinds afgelopen vrijdag waren er in de Vlaamse woonzorgcentra drie bevestigde corona-overlijdens en twee vermoedelijke. Het laatste corona-overlijden in een Limburgs rusthuis dateert van 3 september.

