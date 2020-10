Nachttaxi’s eisen financiële compensatie voor nachtklok

De taxisector is niet te spreken over de nieuwe coronamaatregelen van de federale regering. De Belgische taxifederatie (Febet) en vzw Elite Taxi Belgium vragen financiële compensaties voor de sector omwille van de nachtklok en overwegen protesten.

De Belgische taxifederatie heeft haar chauffeurs, na juridisch advies, toelating gegeven om ‘s nachts te blijven rijden. De sector vindt dat taxi’s een openbare nutsdienst zijn en dus operationeel mogen blijven. Chauffeurs krijgen dan ook een document van de werkgever dat bewijst dat ze zich niet aan de nachtklok moeten houden.

Febet heeft de nieuwe federale minister van Zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval, al aangeschreven om economische steun te vragen voor taxi’s. Het gaan dan vooral om nachttaxi’s, die omwille van de nachtklok het aantal klanten sterk zien dalen. “Als er de komende dagen geen antwoord komt, denken we erover na om een protestactie op poten te zetten”, klinkt het bij voorzitter Khalid Ed-Denguir. Die actie zou plaatsvinden op 16 november, voor het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort, die bevoegd is voor de taxisector.

“We willen hulp krijgen zoals de horeca hulpt krijgt, want onze omzet is met 70 tot 80 procent gedaald”, gaat Ed-Denguir voort. Ook de vzw Elite Taxi Belgium sluit zich aan bij de eis van de taxifederatie. “Wij worden volledig over het hoofd gezien”, klinkt het bij voorzitter Abdelkarim Dari.