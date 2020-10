Diepenbeek -

De politie LRH heeft dinsdag samen met het AWV 18 zware voertuigen gecontroleerd. 13 daarvan waren niet in orde. Er werden 12 onmiddellijke inningen opgesteld voor onder andere niet-correcte ladingverzekering en inbreuken op de toegelaten afmetingen en massa. Vier truckers kregen een pv omdat ze niet in orde waren met de keuring. In totaal werden voor 10.544 euro aan overtredingen vastgesteld.