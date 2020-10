Laten testen of in quarantaine: Slovaakse regering streng voor hele bevolking

Als je je niet op corona laat testen, moet je in quarantaine. Dat is de drastische beslissing die de Slovaakse regering dinsdag heeft genomen. De procedure voor hun geplande corona-massatests bepaalt dat de komende drie weekenden van vrijdag tot zondag alle bewoners ouder dan tien jaar van het land worden onderworpen aan een snelle antigeentest.

De aanpak van de regering krijgt heel wat kritiek in de media. De populistisch-conservatieve premier Igor Matovic had het plan aangekondigd in het weekend zonder eerst zijn coalitiepartners op de hoogte ...