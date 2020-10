Olympia langs Sportlaan

Bree - “Een deel van de cafetaria in de sporthal langs de Sportlaan staat leeg”, stelde Lien Ceyssens van Verjonging tijdens de zitting van de gemeenteraad vast.

“Het huidige jeugdhuis in de Riekskensstraat voldoet dan weer niet meer aan de bestaande noden bij de jeugd. We dringen er dan ook op aan om de Breese jeugd de mogelijkheid te geven om de leegstaande Olympia als jeugdhuis in te richten. Hier zou men dan, zeker in deze door corona geteisterde tijden, op een verantwoorde manier samen kunnen komen.” Schepen van Jeugd Mario Knippenberg (N-VA): “Om een jeugdhuiswerking uit te bouwen, heb je een gemotiveerde kern nodig: anders werkt zo’n opzet niet. Momenteel is er in Bree geen kern die dit op zich wil nemen.”