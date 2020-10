Campus Mosa-RT Kinrooi weer grotendeels open

Kinrooi - Na een uitbraak van coronabesmettingen onder de leerkrachten vorige week, ging de eerstegraadsschool Mosa-RT van Kinrooi vandaag weer grotendeels open.

Burgemeester Jo Brouns (CD&V) volgde de ontwikkelingen in de middelbare school in zijn gemeente nauwlettend. “Een besmettingshaard in zo’n grote school -met 70 leerkrachten en 312 leerlingen- kan immers ook heel wat impact hebben op het dagelijkse leven in onze gemeente”, aldus de burgemeester. “Uit voorzorg ging een aantal personeelsleden in quarantaine en werden alle leerkrachten het afgelopen weekend getest. Nu blijkt dat de school vanaf vandaag weer grotendeels open kan: enkel de leerlingen een 4-tal klassen krijgen tot donderdag afstandsonderwijs. Maar vanaf het eind van deze week zou iedereen weer gewoon naar school kunnen.”