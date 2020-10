Extra controles op hangjongeren rond Chirolokalen in Neeroeteren

Regio

Op vraag van de Chiroleiding van Neeroeteren gaat de politie Maasland meer controles uitvoeren rond de Chirolokalen in de Zandbergerstraat in Neeroeteren. “Maandagavond zagen we er opnieuw jongeren ro...

Lees verder