UITSLAG ETAPPE 16 GIRO. Jan Tratnik is de snelste in spannende tweestrijd, Almeida steviger in het roze

Jan Tratnik toonde zich de sterkste in de zestiende rit van de Giro. In de slotkilometer reed de Sloveen op een muur met een stijgingspercentage van 20% weg van medevluchter Ben O’Connor. Tratnik boekte zo de mooiste overwinning uit zijn carrière in de slotweek van de Ronde van Italië. Het is voor de 30-jarige renner van Bahrein-McLaren zijn eerste zege in een grote ronde. João Almeida viel vanuit het peloton aan in de slotkilometer en pakte enkele seconden extra op eerste achtervolger Kelderman.