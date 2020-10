Joekelbos ontving al meer dan 10 000 bezoekers

Oudsbergen - Het Oudsbergse Joekelbos kent succes. Eén jaar na de opening telde men al meer dan 10.000 bezoekers in het avontuurlijk speelbos.

Het grootste avontuurlijk ingerichte speelbos opende op 1 oktober 2020 officieel. Het speelbos is maar liefst twaalf hectare groot, ligt in het natuurgebied Duinengordel en is onderdeel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De combinatie tussen avontuurlijke spelelementen, de unieke infrastructuur en de praktische inrichting trok het voorbije jaar al duizenden bezoekers naar het Oudsbergse bos. “We houden de teller bij en het aantal bezoekers in het natuurgebied, van 24 april tot en met 31 juli 2020, liep op tot over 10.000 bezoekers aan het Joekelbos”, licht Luc Flipkens, medewerker bij Nationaal Park Hoge Kempen, toe.

“Dankzij de ligging aan het fietsroutenetwerk, het uitgebreide wandelnetwerk en de tien verschillende spelelementen kan het speelbos heel wat gezinnen met kinderen, scholen en jeugdverenigingen lokken”, vult Hanne Schrooten, schepen van toerisme en Duinengordel, aan.

Bezoekers kunnen er vrij wandelen, er staan negen uit hout gesneden dieren verborgen in het bos. Kinderen kunnen zich uitleven op een stelten- en klimparcours en de jeugdbewegingen kunnen er kampen bouwen en spelletjes spelen. Het Joekelbos is vrij toegankelijk, van zonsopgang tot zonsondergang. Je vindt de ingang via de Speeltuinstraat of tussen knooppunt 526 en 527 op het fietsroutenetwerk.