Ilan Van Wilder (Team Sunweb) heeft er in de eerste rit van de Vuelta al de brui aan gegeven. Van Wilder zou niet gevallen zijn, maar blijkbaar sukkelde hij al een aantal dagen met fysieke problemen. Voor onze 20-jarige landgenoot was de Vuelta zijn eerste grote ronde. Ook Mathias Frank (AG2R) heeft de handdoek al in de ring gegooid. Beide heren hielden het ongeveer 100 kilometer en een halve col vol in deze Ronde van Spanje.