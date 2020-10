Aanvoerders uit eerste nationale luiden alarmbel over coronamaatregelen: “Het is schrijnend, er moet iets veranderen”

Vorige week dinsdag besliste de raad van bestuur van Voetbal Vlaanderen vanwege de stijgende coronacijfers om alle amateurcompetities in ons land bij de senioren stil te leggen, op uitzondering van eerste nationale, de hoogste amateurdivisie en de vroegere derde klasse. Voetbalwedstrijden laten plaatsvinden, blijkt in die reeks echter allesbehalve een evidentie. “De situatie is gewoonweg schrijnend, er moet iets veranderen als we nog willen doorgaan met voetballen”, klinkt het bij de aanvoerders.

In eerste nationale zijn er intussen vier speeldagen achter de rug, maar met KVK Tienen kon er slechts één team alle wedstrijden afwerken. Dender en Dessel Sport kwamen zelfs nog niet aan voetballen toe. Afgelopen weekend konden er slechts twee van de geplande acht wedstrijden plaatsvinden.

“De situatie is gewoonweg schrijnend. Om dat aan te kaarten, hebben we met de aanvoerders uit de reeks een Whatsapp-groep opgericht. Er moet iets veranderen als we nog willen doorgaan met voetballen”, vertelt Wouter Corstjens, onder meer ex-AA Gent, -Westerlo en -Lierse en momenteel aan de slag bij Patro Eisden Maasmechelen, dinsdag aan persagentschap Belga.

Amper wedstrijden

In tegenstelling tot de profreeksen 1A en 1B, waar er zeven besmettingen in de A-kern vastgesteld moeten worden vooraleer een club uitstel van een wedstrijd kan vragen, is dat in eerste nationale vanaf één besmetting. Het gevolg is dat er amper wedstrijden kunnen doorgaan. “Dan moet je als ploeg zeven dagen in quarantaine en wordt de wedstrijd uitgesteld. Wij waren de ganse week de wedstrijd tegen Dender aan het voorbereiden en dan hoor je donderdag dat er daar één besmetting is vastgesteld.”

Aangepaste protocollen voor eerste nationale zouden een oplossing kunnen bieden. In 1A en 1B zijn er uitgebreide protocollen opgesteld door de Pro League, waarbij de spelers voor de wedstrijden getest worden. “Wij mogen sinds vorige week zelfs de kleedkamers niet meer gebruiken. Nochtans hadden wij op voorhand zelf al maatregelen genomen door ons in groepen van vier telkens te verdelen over meerdere kleedkamers. Het is duidelijk dat er ook in eerste nationale iets moet veranderen. Op deze manier kan het niet verder. Wij hebben hetzelfde protocol als in vierde provinciale, terwijl ze hier de clubs wel opleggen om profs onder contract te hebben.”

“Uitzondering op kleedkamermaatregel en coronatesten”

In eerste nationale zijn clubs immers gebonden aan strikte licentievoorwaarden, waardoor ze een minimumaantal profs in de selectie moeten hebben. “Deze profspelers hebben dezelfde arbeidscontracten als de spelers in 1A en 1B en bijgevolg dus ook dezelfde rechten op arbeid. Wij vinden dat er geen onderscheid gemaakt mag worden binnen dezelfde sector. Daarom vragen wij aan de KBVB om gehoor te geven aan onze oproep en een wijziging van de protocollen toe te staan voor onze reeks, zoals een uitzondering op de kleedkamermaatregel en coronatesten. De clubs moeten geholpen worden, zeker in deze moeilijke tijden. Ze worden verplicht om profs te betalen, terwijl ze amper inkomsten hebben omdat wedstrijden niet kunnen doorgaan.”