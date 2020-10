Elise Mertens neemt met Sabalenka eerste horde in dubbelspel

Elise Mertens heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Tsjechische Ostrava (hard/528.500 dollar).

De 24-jarige Hamontse klopte in de eerste ronde aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka de Tsjechische Jesika Maleckova en Slovaakse Chantal Skamlova in 5-7, 6-1 en 10-5 in de supertiebreak. De wedstrijd duurde 1 uur en 29 minuten. In de volgende ronde wachten de Letse Jelena Ostapenko en Russin Vera Zvonareva.

Mertens en Sabalenka vormen in Ostrava het topreekshoofd. In het verleden kenden ze als tandem al heel wat succes, met in 2019 titels in Indian Wells, Miami en op de US Open.

In het enkelspel treft Mertens (WTA 21) in Ostrava de Amerikaanse Amanda Anisimova (WTA 30) in de eerste ronde. De Limburgse, het zevende reekshoofd, en de vijf jaar jongere Anisimova speelden één keer eerder tegen elkaar. Vorig jaar in Indian Wells trok Mertens met 6-4 en 6-2 aan het langste eind. Als Mertens de eerste horde neemt, dan wacht de Chinese Zhang Shuai (WTA 35) of de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 28) in de volgende ronde.