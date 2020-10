Politie neemt arsenaal oorlogswapens in beslag in Antwerpse Ravels

Ravels -

De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen heeft twee weken geleden tijdens verschillende huiszoekingen een arsenaal met onder meer oorlogswapens aangetroffen in Weelde, een deelgemeente van Ravels in de Antwerpse Kempen. Er werden 21 kalasjnikovs in beslag genomen. In het verdere gerechtelijke onderzoek zal onderzocht worden waarvoor de wapens dienden of moesten dienen.