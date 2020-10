RECEPT. Een pasta vol pompoen

De herfst is - mede dankzij Halloween op 31 oktober - hét seizoen van de pompoenen. Zin om ze op die dag in de kijker te zetten op tafel? Wij vroegen aan Karel Roels, groentechef van Aardig in Gent, hoe je ermee aan de slag gaat. Hij deelt het recept voor een seizoenspasta met pompoen en een pikante toets.