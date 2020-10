Lintbebouwing is blijven toenemen ondanks betonstop

In Vlaanderen is de lintbebouwing en de verspreide bebouwing tussen 2015 en 2020 blijven toenemen. Die bijkomende lint- en verspreide bebouwing is nefast voor de schaarse open ruimte, de biodiversiteit en de CO2-uitstoot. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Agentschap Informatie Vlaanderen en kaartmateriaal van het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), meldt buurtontwikkelaar Matexi dinsdag.