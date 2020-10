Trump-dansje is de nieuwste hit op sociale media, zelfs dochter Ivanka is fan

De danspasjes van niemand minder dan de Amerikaanse president Donald Trump zijn een hit op TikTok. Sinds Trump het beste van zichzelf gaf op de tonen van YMCA tijdens een campagnebijeenkomst in Florida, apen mensen hem nauwgezet na op sociale media.

Zelfs dochter Ivanka is fan van de nieuwe trend en deelde de Trump Dance op Twitter. De oprichter van de Village People, Victor Willis, is dat niet. Hij vraagt de president om te stoppen met het spelen van zijn nummers, maar daar gaf het team van Trump geen gehoor aan.

bekijk ook

Trump “voelt zich krachtig” op eerste verkiezingsrally sinds coronabesmetting

Limburgers in de VS: “Four more years, dan vrees ik voor Trump op steroïden”