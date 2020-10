Zinedine Zidane: “Ik hoop dat we Eden Hazard heel binnenkort opnieuw aan het werk kunnen zien”

“Eden Hazard heeft opnieuw het trainingsveld betreden”, verklaarde Real Madrid-coach Zinédine Zidane daags voor de thuismatch van woensdag in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. “Zijn blessure was wel een beetje ernstiger dan voorzien”, moest de Fransman bekennen.

“Ik heb het volste vertrouwen in de staf die hier met ons werkt”, vervolgde Zidane op de persconferentie. “Ik hoop dat we Eden Hazard heel binnenkort opnieuw aan het werk kunnen zien, en dat voor de rest van het seizoen.”

Na een seizoen 2019-2020 in mineur door verschillende blessures aan de rechterenkel liep de aanvoerder van de Rode Duivels eind september een spierblessure op in zijn rechterbeen. Hazard, die dit seizoen nog geen minuut speelde voor Real, miste door die nieuwe tegenslag ook de voorbije oefeninterland tegen Ivoorkust, en de Nations League-duels tegen Engeland en IJsland.

Zidane liet verder nog optekenen dat aanvoerder Sergio Ramos mogelijk zal ontbreken tegen Shakhtar Donetsk. De verdediger kreeg zaterdag tegen Cadiz (0-1 nederlaag) een tik tegen de linkerknie. Hij trainde dinsdag niet mee.

Doelman Thibaut Courtois was ook aanwezig op de persconferentie. “Sergio Ramos is de aanvoerder, de ploeg zal hem altijd missen indien hij niet kan spelen”, verklaarde de Rode Duivel. “Maar we hebben nog andere verdedigers van wereldniveau die klaar zijn. Als onze kapitein niet kan spelen, heb ik het volste vertrouwen in de andere spelers.”