Met dit trucje krijgen je planten altijd net voldoende water

Geen kei in het bewateren van je kamerplanten? Een filmpje op de sociale netwerksite TikTok toont je een simpel trucje om de perfecte hoeveelheid water te geven.

De ene plant heeft meer water nodig dan de andere en het is niet altijd een sinecure om de exacte hoeveelheid te weten te komen. Een plant die te droog staat, hunkert naar haar voeding. Anderzijds kan te veel water ertoe leiden dat de wortels oververzadigd geraken, de plant onvoldoende zuurstof krijgt en uiteindelijk verstikt.

Een heel simpel trucje op TikTok leert hoe je dode kamerplanten kunt voorkomen. Het enige wat je nodig hebt, is een grote transparante pot (de gootsteen in de keuken doet ook prima dienst). Vul deze met water en dompel je planten erin onder.

Let wel: de planten moeten wel in een pot met gaatjes onderaan geplant zijn. Laat ze even staan en zie hoeveel water de wortels rechtstreeks opslorpen. Daalt het waterniveau niet meer, dan heeft je plant voldoende voeding opgenomen.

Voor grote planten lukt dit uiteraard niet, maar daarvoor heeft Sofie Vertongen van de Plant Corner in Antwerpen enkele praktische tips. Voor je water geeft, kun je volgens haar eerst even testen of de plant er überhaupt nodig heeft. “ Voel even met je vingers aan de grond waarin de plant staat. Als alleen de bovenste centimeters droog aanvoelen en de grond daaronder nog vochtig is, moet je nog niet voeden. Kies bij voorkeur voor regenwater, want in kraantjeswater zit heel veel zout en kalk. Dat maakt het, zeker in steden, veel te hard en kan ertoe leiden dat de planten stoppen met groeien.”

Weetje: in de herfst en winter krijgen planten minder licht, ze groeien minder snel en ze hebben dus minder water nodig. Een keer per week volstaat meestal. Het is in de herfst en winter ook niet nodig om extra voeding of meststoffen te geven.