Eerste Europa League-duel van AZ in gevaar na nieuwe coronagevallen binnen spelersgroep

Binnen de spelersgroep van AZ zijn nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Het is nog niet duidelijk om hoeveel voetballers het gaat. Er wordt een inventarisatie gemaakt.

Vrijdag waren er al negen coronagevallen bij AZ. Het ging toen om zes spelers (van wie vier uit de A-selectie) en drie werknemers. AZ speelt donderdag in de Europa League de uitwedstrijd tegen Napoli. Of die wedstrijd gespeeld kan worden, is nog de vraag. “AZ staat in nauw overleg met de KNVB, GGD en UEFA”, melden de Alkmaarders.

