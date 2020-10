‘Duikbootmoordenaar’ Peter Madsen ontsnapt met “bommengordel” uit gevangenis

De excentrieke uitvinder Peter Madsen is dinsdag een tijdlang ontsnapt uit de Herstedvester gevangenis in Albertslund, waar hij een levenslange celstraf uitzit. De Deense duikbootmoordenaar kon even later gelokaliseerd worden door de politie en wordt onder schot gehouden omdat hij een bom om zijn lijf zegt te hebben. Dat melden Deense media.