Bij KRC Genk vielen dinsdagmiddag de resultaten van de coronatests van maandag in de bus. De volledige spelersgroep en staf testten negatief, het virus is dus niet van de bestuurskamer in de kleedkamer geraakt. Technisch directeur Dimitri de Condé en algemeen directeur Erik Gerits verblijven in quarantaine, sinds ze eind vorige week positief testten op Covid-19.