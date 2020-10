Jeff Bridges is gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. Dat laat hij via Twitter weten. Volgens de 70-jarige acteur ziet de prognose er goed uit.

"Zoals the Dude zou zeggen … New S**T has come to light", begint Jeff Bridges met een knipoog naar ‘The big Lebowski’. Het nieuws dat er op volgt is echter niet om mee te lachen: de acteur wordt momenteel ...