Een Afrikaanse politicus is aan de dood ontsnapt. De helikopter van de Keniaanse gouverneur Samuel Tunai stortte neer kort na het opstijgen. De man had een fondsenwerving bijgewoond in de Keniaanse stad Narok en vertrok met drie anderen naar Nairobi. Alle passagiers bleven ongedeerd, maar werden voor een medische controle opgenomen in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is onduidelijk.