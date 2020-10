Naomi Campbell wil komaf maken met imago van “boze zwarte vrouw”

Naomi Campbell wil voor eens en voor altijd een einde maken aan het racistische en seksistische stereotype van de “boze zwarte vrouw”. Dat zegt ze in een interview voor het novembernummer van Vogue.

Op haar vijftigste is voor Naomi Campbell het moment aangebroken om terug te kijken op haar indrukwekkende carrière, niet alleen naar de hoogtepunten, maar ook naar de discriminatie die ze moest verdragen. Dat doet ze in een interview met Vogue. Vooral het feit dat ze jarenlang - net zoals heel wat andere vrouwen met een donkere huid - werd weggezet als een “boze zwarte vrouw”, daar heeft ze meer dan genoeg van.

“Ik heb het er helemaal mee gehad dat als ik mijn mening zeg ik als boze zwarte vrouw word bestempeld”, zegt ze. “Krijgen we dan nu de toestemming om te spreken? Wel, ik heb altijd mijn mond opengetrokken. Het verschil is dat ik nu meer aan mijn cultuur en mijn ras denk, in plaats van alleen aan mezelf.”

Ze herinnert zich vooral nog een interview in 2013 op de Britse zender Channel 4 News waarbij de interviewer stelde dat Campbell “een woede met zich meedraagt die ze ook duidelijk toont”. “Ik herinner me dat nog haarfijn”, zegt ze. “Ik begreep meteen waar hij naartoe wilde en dat het een strijd zou worden. Ik zie ook hoe kranten werken, hoe ze liever vuiligheid over je schrijven dan over de goede dingen die je hebt gedaan. Toen ik jonger was, maakte het me overstuur, maar nu niet meer. Ik heb die erkenning niet meer nodig, maar ik blijf sceptisch om in het VK interviews te geven.”

Al ziet ze stilaan wel een kentering komen in de modewereld. “Ik ben er zeker van dat er veranderingen op komst zijn en die moeten worden doorgevoerd van de top tot de bodem, van de raad van bestuur tot het zitje van de modeshow. Ik zeg dit al jaren en ik ben zo blij en dankbaar dat we eindelijk zover lijken te zijn.”