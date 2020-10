Demir noemt nieuw Europees landbouwbeleid nefast voor lokale boer

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is naar eigen zeggen bezorgd over het nieuwe Europese landbouwbeleid, waarover deze week wordt beslist in het Europees Parlement. Ze noemt het nefast voor de biodiversiteit, voor het leefmilieu en voor de Vlaamse lokale boer. Er moet volgens haar meer geld gaan naar duurzaamheid en minder naar megastallen.