Lanaken / Maasmechelen -

De politie heeft maandag verkeerscontroles gehouden in Lanaken en Maasmechelen. Twee bestuurders moesten een boete van 1.000 euro betalen omdat hun lading niet goed was gezekerd. De bestuurder van een tractor kreeg een boete van 116 euro omdat de lading niet was afgedekt. Agenten stelden nog 11 boetes op voor rijden zonder gordel, zonder verzekering, met gsm in de hand en overdreven snelheid. Drie bestuurders reden onder invloed van drugs.