Mentaal welzijn onder druk, maar Limburgs zorgpersoneel zit het best in zijn vel

Het medisch personeel krijgt het in deze tweede coronagolf mentaal opnieuw zwaarder, vooral in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van UAntwerpen. Daaruit bleek ook dat het zorgpersoneel in Limburg en West-Vlaanderen terug goed in zijn vel zit sinds de vorige lockdown light. De gegevens waarop de studie zich baseert zijn afgenomen tot twee weken geleden. Wat de huidige situatie is, zal pas over enkele weken duidelijk worden.

Uit de analyse van de data van de Grote Coronastudie tot twee weken geleden, blijkt dat het mentaal welzijn van mensen die in de gezondheidszorg werken, stilaan meer onder druk komt te staan. Dat blijkt ook uit ander onderzoek: een bevraging bij 1300 artsen, verpleeg- en zorgkundigen leert dat een kwart eraan denkt de sector te verlaten.

“Vóór de zomer liep het welbevinden van de deelnemers in de vijf Vlaamse provincies vrij gelijk op”, legt Jonas Crèvecoeur (KU Leuven) uit. “In de zomer werd het eerst mentaal moeilijker in de provincie Antwerpen, waar de cijfers toen sterk stegen. De vier andere provincies volgden, maar in Limburg en West-Vlaanderen ging het nadien opnieuw de goede richting uit. Vandaag voelen deelnemers uit die twee provincies zich nog steeds het best in hun vel. In West-Vlaanderen nam de druk recent wel weer toe.”

Foto: UAntwerpen

De Grote Coronastudie

Professor Philippe Beutels van de UAntwerpen hamert op het belang van de Coronastudie“Massaal deelnemen blijft enorm belangrijk. De situatie is momenteel ronduit slecht. Daarom werden er strengere maatregelen van kracht, maar de impact daarvan wordt pas tien tot veertien dagen later zichtbaar in het aantal opnames op ziekenhuizen en op intensieve zorgen. De sleutel tot de oplossing ligt bij de bevolking: het blijft dus belangrijk om te peilen hoe we hier met zijn allen mee omgaan.”

Op dinsdag 22 oktober kan iedereen opnieuw deelnemen aan de Grote Coronastudie. Die tweewekelijkse grootschalige enquête is een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zorgt voor een financieel duwtje.