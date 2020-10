Ontwerper Philipp Plein verliest rechtszaak tegen Ferrari

Philipp Plein en Ferrari zijn al meer dan een jaar in een juridische strijd verwikkeld omdat de ontwerper het automerk op sociale media en de catwalk zou gebruiken om zijn ontwerpen mee te promoten. De Duitse designer heeft nu aan het kortste eind getrokken in de rechtszaak.

Ferrari vond het maar niets dat Philipp Plein zijn eigen auto’s van het merk te pas en te onpas gebruikte. Zo poseerde de Duitse ontwerper samen met modellen regelmatig bij de wagens op Instagram en ze werden in 2018 ook als decor gebruikt op de catwalk tijdens een van zijn modeshows. Maar de Italiaanse autobouwer wil helemaal niet geassocieerd worden met de ontwerper en spande daarom een rechtszaak aan.

Een Italiaanse rechtbank heeft daarin nu een oordeel geveld en Plein opgedragen om alle foto’s, filmpjes met daarop een Ferrari te verwijderen van zijn website, Instagram en alle andere platformen. De wagenbouwer zal van de designer ook 300.000 euro schadevergoeding krijgen. Indien de foto’s niet worden weggehaald, zal een dwangsom van 10.000 euro per beeld worden opgelegd.

Plein is allesbehalve gelukkig met de uitspraak. “De CEO van Ferrari, Louis C. Camilleri, zou beter twee keer nadenken voor hij zijn advocaten afstuurt op iemand die in de voorbije tien jaar vier nieuwe Ferrari’s heeft gekocht. Ik ben nog altijd sprakeloos over dit onprofessionele en agressieve gedrag tegenover hun klanten. Ik weiger om de foto’s te verwijderen en zal zelf een rechtszaak aanspannen”, schrijft hij onder meer. Wordt vervolgd dus.