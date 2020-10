Drie overlevers van borstkanker poseren in lingerie voor Savage x Fenty

Savage x Fenty, het lingeriemerk van Rihanna, werkt mee aan de Breast Cancer Awareness-maand. Het schuift daarom in de nieuwste campagne drie modellen naar voren die zelf overlevers zijn van borstkanker.

De nieuwste campagne van Savage x Fenty zet drie trotse vrouwen in de schijnwerpers. Alle drie werden ze met borstkanker geconfronteerd en dragen daar nog altijd letterlijk de sporen van. Cayatanita, die eerder deze maand ook al mocht meelopen in de modeshow van het merk, Ericka en Nykia mochten alle drie hun favoriete stukken van de capsulecollectie aantrekken en poseren voor een zachte, roze achtergrond.

Het lingeriemerk wil op die manier zijn steentje bijdragen aan de Breast Cancer Awareness-maand en mikt daarbij dit keer vooral op de zwarte gemeenschap. Een groep die in de VS veel minder vaak toegang heeft tot een degelijke gezondheidszorg. Met de verkoop van de collectie wil Savage x Fenty dan ook 250.000 dollar inzamelen voor de Clara Lionel Foundation, de non-profitorganisatie van Rihanna. Dat gebeurt in de maanden oktober en november en tot de collectie uitverkocht is.

Het heeft er alles van weg dat Savage X Thrivers, zoals de collectie wordt genoemd, een jaarlijks weerkerend initiatief zal worden, want ook in 2019 poseerden vier borstkankeroverlevers voor de lens van het label.

Foto: Savage x Fenty