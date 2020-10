PRAKTISCHE GIDS VUELTA 2020. Interessante maar ook al ingekorte afsluiter van bewogen seizoen

De Ronde van Spanje begint niet dit weekend in Nederland, maar wel dinsdag in Irun in Noord-Spanje. Het toont meteen aan dat ook de Vuelta in de ban is van corona en het afwachten blijft of Madrid zal worden gehaald. Hopelijk wel, met een parcours voor klimmers en het kopmanschap dat bij enkele ploegen een interessant item kan worden. Bent u klaar voor de afsluiter van een bewogen seizoen?

Wanneer?

Van 20 oktober tot 8 november

De Vuelta zou zaterdag eigenlijk in het Nederlandse Utrecht beginnen. Maar nadat de Spaanse rittenkoers op de door de coronacrisis aangepaste kalender twee maanden naar achteren werd geschoven, bleek dat niet mogelijk. De eerste drie ritten op Nederlandse bodem werd geschrapt en niet vervangen, waardoor Irun dinsdag de plaats vormt waar de licht ingekorte ronde van start gaat.

Waar kan ik het volgen?

Op televisie kan je na de middag terecht op één.

Wie rijdt er mee?

Ondanks een overlapping met de Giro en de recente Tour zakken er toch nog heel wat grote namen af naar Spanje. Toch is het niet in elke ploeg nu al duidelijk wie de absolute kopman wordt...

De Sloveense titelverdediger Primoz Roglic en de Nederlander Tom Dumoulin starten als kopmannen van Jumbo-Visma. Roglic deed vorige maand een gooi naar de eindwinst in de Tour maar moest die na een memorabele tijdrit naar La Planche des Belles Filles alsnog aan zijn landgenoot Tadej Pogacar laten. In de Vuelta aast de 30-jarige Sloveen op eerherstel. Dumoulin is de tweede kopman van het Nederlandse team, volgens ploegleider Grischa Niermann zal de rolverdeling tussen beide kopmannen gaandeweg nader wordt bepaald.

Chris Froome rijdt in Spanje zijn eerste Grote Ronde na zijn zware val vorig jaar in de Dauphiné. Team Ineos besloot hem thuis te laten voor de Tour en in de Tirreno van dit jaar bleek ook dat hij nog niet honderd procent was, waardoor de vraag blijft of hij klaar zal zijn voor deze Vuelta. “Het is afwachten of ik mijn oude vorm weer kan benaderen”, beseft hij zelf. “Maar ik denk dat het mogelijk is. Ik heb nergens last van, de blessures die ik vorig jaar opliep zijn allemaal voor honderd procent genezen.” Froome moet in Spanje wel het kopmanschap bij Ineos Grenadiers delen met de Ecuadoraan Richard Carapaz. De 35-jarige Brit zal er sowieso zijn laatste kunstje opvoeren voor Ineos, volgend seizoen trekt Froome immers naar Israel Start-Up Nation.

Movistar trekt met bijna dezelfde selectie als voor de Tour naar de Vuelta: Enric Mas, Marc Soler en Alejandro Valverde krijgen een beschermde rol. Valverde toonde met een twaalfde plaats in de Tour dat hij op zijn 40e nog niet versleten is. In de Vuelta stond hij al zeven keer op het podium, met de eindwinst in 2009 als uitschieter. Vorig jaar werd Valverde knap tweede in eigen land, achter Roglic.

Van Belgische zijde is het vooral uitkijken naar Jasper Philipsen, die als sprintkopman wordt uitgespeeld bij UAE Team Emirates. Deceuninck-Quick.Step trekt met Sam Bennett als speerpunt naar Spanje. De Ier toonde zijn snelle benen al in de voorbije Tour, waar hij twee etappes en de groene trui won. Bij zijn Vueltadebuut vorig jaar pakte Bennett ook twee ritzeges.

Hoe ziet het parcours eruit?

Traditiegetrouw moet er dit jaar weer heel wat geklommen worden met ook heel wat aankomsten bergop. De organisatie besliste de eerste drie ritten die in Nederland zouden doorgaan te schrappen én niet te vervangen. Het startschot wordt nu op 20 oktober gegeven in het Baskische Irun, met een etappe naar Eibar. De traditionele aankomst in Madrid is voor 8 november.

Ook de passage door Portugal werd geannuleerd, waardoor het een ronde in eigen land wordt. Behalve één uitstapje naar de Franse Pyreneeën, in de zesde etappe op 25 oktober wordt er de Col du Tourmalet beklommen. Op zondag 1 november wacht dan weer de beestachtig zware Angliru.

Niet dat de sprinters kunnen klagen. Ook na het wegvallen van de passage door Nederland zijn er in totaal nog vijf etappes met een vlakke finish en acht heuvelachtige ritten voor de aanvallers. Tot slot staat er op maandag 3 november nog één (mogelijk cruciale) tijdrit op het programma.

Wat met corona?

De dreiging blijft groot in Spanje, dat de rittenkoers helemaal zal kunnen worden afgewerkt blijft in deze tijden koffiedik kijken. De organisatie greep alvast in door geen publiek toe te laten heel wat cols en net als in de Tour de France worden de teams zo veel mogelijk afgeschermd van de toeschouwers. De Vuelta moedigt wielerfans ook aan de wedstrijd thuis voor de tv te volgen.