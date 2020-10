Coronacommissaris Facon: “Celeval krijgt binnenkort nieuwe samenstelling”

Celeval, de evaluatiecel die de overheden van ons land adviseert in het beheer van de coronacrisis, zal binnenkort een nieuwe samenstelling krijgen. Dat zegt coronacommissaris Pedro Facon in een interview met De Morgen. “De blijvende discussie over de opdracht en samenstelling van Celeval zorgt ervoor dat die vandaag niet optimaal kan werken”, zegt Facon, die zelf ook lid is van het adviesorgaan. In De Tijd zegt Facon bovendien dat de ontspoorde situatie van vandaag een stukje beleidsfalen is.