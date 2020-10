Kermis in Mechelen-aan-de-Maas

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - Door de covid-19 crisis was het al een hele poos geleden dat de foorkramers nog eens hun attracties mochten opstellen. Deze keer stonden ze op de Dr. Haubenlaan in Mechelen-aan-de-Maas.



De zwaar getroffen kermissector kreeg weer “kermisklanten over de vloer”. De toegang was echter beperkt tot 200 bezoekers tegelijkertijd, zo ontstonden er wachtrijen.

Kermis is een vervorming van het begrip Kerk Mis, dat duidt op een oud gebruik dat rond kerkelijke feestdagen plaatsvond. Zoals bijvoorbeeld: De St. Janskermis. Eertijds kwamen er daar- naast foorkramers- ook grappenmakkers en kwakzalvers met hun wonderelixirs op af. Voor het jonge volkje van toen was het een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en rond kermistijd werd er getrouwd, vlaai gebakken en gefeest.

De kermis blijft ook nu nog altijd een aantrekkingspool, de mensen slenteren wat rond met jengelende kinderen en bezoeken diverse attracties. Daarna bestellen ze lekkere frieten van de kermis met dikwijls een flinke kwak mayonaise er bovenop en voor de liefhebber suikerspin of smoutebollen met bloemsuiker.