COLUMN: Samen in bed

Reppel

Bocholt - Henri Bots schrijft een column over het dagelijkse leven in Bocholt.

Het herfstzonnetje scheen zachtjes in het ochtendgloren door de bomen. Een fris briesje deed de bruinrood gekleurde blaadjes al ritselend naar beneden dwarrelen. Eindelijk kon de wekelijkse wandelactiviteit heropgestart worden. Er waren duidelijke afspraken gemaakt om alles zo coronaveilig mogelijk te laten verlopen.

De mannen trokken de klep van hun pet iets meer naar beneden om zich niet te laten verblinden door die eerste zonnestralen. De dames waren gewapend met muts en sjaal, geen bries zou hen deren! En dan plots: "Kijk dames, dat is nu de man waarmee ik al een week iedere avond in bed kruip." De overige dames keken mij verwonderd en onbegrijpend aan. Ik prees me gelukkig dat er onmiddellijk een verduidelijking kwam. "Elke avond neem ik zijn boekje Vertellementen mee naar bed en lees er enkele columns uit, ik geniet van het herlezen van zijn schrijfsels." Ik zag de opluchting bij de dames.

Nu stelde ik bij mezelf toch de vraag: "Zijn mijn columns enkel maar goed om in slaap te vallen? Leest ze die soms voor aan haar echtgenoot zodat die de slaap kan vatten zoals ze vroeger deed voor haar zoon of dochter?" Haar echtgenoot gaf het startsein voor vertrek en ik merkte wel dat ze er beiden toch goed uitgeslapen uit zagen. Die Vertellementen konden maar geholpen hebben, troostte ik mezelf.

Enkele dagen later ontmoette ik een van de buurvrouwen die een gelijkaardige ervaring wilde delen: "Het is fijn om iedere morgen met u in bed nog wat na te genieten… met uw columns, bedoel ik. Als ik er iedere morgen een tweetal lees, ben ik tot nieuwjaar zoet." Ik maakte me de bedenking dat ik binnen afzienbare tijd met tientallen dames spreekwoordelijk in bed zou kunnen liggen. "Leest men tegenwoordig alleen maar in bed?" mijmerde ik, maar dacht terzelfdertijd "zolang ze maar lezen, en vooral mijn Vertellemeneten."

Je kan nog steeds een boekje bestellen door 20 euro over te maken op mijn rekening BE49 7340 4806 0071. Ik bezorg het dan coronavrij in jullie brievenbus. De twee verenigingen Think happy today en de vereniging Sint-Vincentius zullen u dankbaar zijn, want de opbrengst wordt aan deze nobele doelen geschonken. Benieuwd met wie ik de volgende weken in bed mag, of op een wollen schaapsvacht voor de open haard. Of gaat mijn verbeelding nu te ver?!