Tour of Hope-fietsers ontvangen in Hasselt

Hasselt - Aan het ceremonieel stadhuis op het Groenplein maakten de vrienden en sympathisanten van Levensloop hun opwachting voor de fietsers van Tour of Hope. Ook burgemeester Steven Vandeput keek uit naar hun komst.

Tour of Hope is een moreelsteunend alternatief voor de gekende 24-uren van Levensloop. Die werden voor 2020 afgelast. Fietsvrienden Pascal Sermeus, Geert Sevenhans en Ivan Woutermaertens besloten ook hun deel te fietsen. In totaal worden 38 gemeenten aangedaan in 11 ritten van 100 tot 150 kilometer. Vorige zondag arriveerden de Tour of Hope fietsers in Hasselt. Tijdens een korte ontvangst door onder andere de burgemeester werd het belang van de actie nog eens verduidelijkt. Bijzondere aandacht ging naar Ivan Woutermaertens die maar liefst alle ritten, een slordige 1400 kilometer, meefietste. Na de plechtigheid vertrokken de fietsers om hun rit te vervolledigen naar Genk, Maaseik en Lommel.