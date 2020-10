Stormloop op griepvaccins zorgt voor tekorten: “Honderden op reservatielijst”

Een rondvraag bij de Limburgse apothekers maakt meteen duidelijk: er zijn momenteel geen griepvaccins meer beschikbaar. “We wachten nog op 30 procent van onze bestelde vaccins”, klinkt het bij apothekers Bert en Ruth Monnens in Neeroeteren. “Maar ook die zijn allemaal al gereserveerd. En elke dag dikt onze wachtlijst verder aan. Van ’s morgens tot ’s avonds moeten we mensen op de lijst zetten, waardoor er nu al enkele honderden op staan. Sommige klanten zijn alle apothekers in de regio afgegaan en van een kale reis teruggekomen.”

De oproep van de overheid aan vijftigplussers en risicopatiënten heeft dus duidelijk zijn effect gehad. “Na twee weken waren al onze vaccins al op of gereserveerd, want door de coronacrisis komen er nu veel risicopatiënten langs die zich voordien niet lieten vaccineren. Ze hebben dan een voorschrift van de huisarts voor een terugbetaling. En dat waren opvallend veel jonge vijftigers. Ze waren er als de kippen bij door die oproep van de overheid. En ja, de ouw menskes wachten tot het laatste moment en zijn er wat minder mee bezig. En daardoor vallen ze nu uit de boot.”

Maar die oudere generatie omvat net veel hoogrisicopatiënten. “Zo kregen we daarjuist nog een 85-jarige over de vloer die vroeg om een spuit. Die moeten we dan noodgedwongen op een reservatielijst zetten omdat we niets meer hebben. En dat stuit vaak, terecht, op onbegrip van de patiënt. Want het risico op ernstige complicaties en een ziekenhuisopname ligt in die leeftijdscategorie veel hoger. Hadden er echt niet meer griepspuiten bijbesteld kunnen worden?”

700.000 vaccins

Volgens Joeri Van Dijck, voorzitter van Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond, had België zich onmogelijk op deze stormloop kunnen voorbereiden. “De griepvaccins moeten elk jaar tussen januari en februari besteld worden. Toen was er nog geen sprake van de coronapandemie. Bovendien werden er 10 procent meer dan vorig jaar besteld. Het probleem is dat zo’n 700.000 vaccins nog niet geleverd werden. Dat zou eind deze maand in orde moeten komen. Maar de onderhandelingen zijn nog steeds aan de gang.”

Momenteel is er dus niks meer in stock en bij de meeste apothekers zal je op een reservatielijst worden gezet.“We hopen dat de overheid de levering van de 700.000 beloofde vaccins rondkrijgt want momenteel is dat niet zeker. Indien ze nog tijdig geleverd worden, kan een heel deel wachtenden nog ingeënt worden.” Levering of niet, gezien de ellenlange wachtlijsten is het maar de vraag of ze voor het hele land zullen volstaan. En of het verstandig was een zo’n massale oproep te doen.

Toch ga je nu niet helemaal voor niks naar de apotheker. “Het is essentieel dat de instanties weten hoeveel vaccins er nog nodig zijn. Zo heeft men volgend jaar een beter zicht op de vraag. Maar alsjeblief, doe een mailtje of bel. Het is nu niet het moment om onnodige verplaatsingen te doen.”