Ongeval veroorzaakt domino-effect: acht elektriciteitspalen vallen één voor één om

Dit is het angstaanjagende moment waarop een chauffeur die achter het stuur in slaap viel, tegen een elektriciteitspaal botste en zo acht andere elektriciteitspalen op geparkeerde auto’s neerhaalde.

De negentienjarige chauffeur, uit Nakhon Pathom, Thailand, vertelde de politie dat hij in slaap viel en zo tegen de paal botste. De paal stortte in op vier auto’s die vlakbij geparkeerd stonden. In een domino-effect werden vervolgens acht andere palen en de kabels naar beneden getrokken.

De roekeloze bestuurder probeerde naar verluidt nog te ontsnappen door achteruit te rijden, weg van het bloedbad, maar zijn linkerarm was gebroken door de crash, en daardoor kon hij niet goed rijden en stopte uiteindelijk op een berm.