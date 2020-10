Ierland als eerste Europees land weer volledig in lockdown

Ierland gaat vanaf dinsdag middernacht als eerste land van de Europese Unie opnieuw in lockdown. Dat heeft de Ierse premier Micheal Martin maandagavond aangekondigd.

Het land gaat voor 6 weken op slot, tot 1 december. Het hoogste van de vijf alarmniveaus wordt woensdag van kracht. Iedereen krijgt het advies thuis te blijven als dat kan en thuiswerk wordt de norm. Mensen mogen niet verder dan 5 kilometer van huis gaan, om maximaal één huishouden te bezoeken. Niet-noodzakelijke winkels gaan dicht. Cafés en restaurants mogen alleen nog klanten bedienen die iets komen afhalen.

De bouwsector mag nog wel actief blijven en ook de scholen en de crèches mogen open blijven. “Ik begrijp het gevoel van teleurstelling, eenzaamheid en wanhoop die deze aankondiging brengt”, zei de premier volgens de omroep RTE. “Als we dit de komende zes weken volhouden zullen we Kerstmis op een betekenisvolle manier kunnen vieren.”

Martin kondigde ook aan dat de corona-werkloosheidsuitkering opnieuw zal worden opgetrokken tot 350 euro per week. Er was eerder nog commotie bij de oppositie omdat het bedrag verlaagd was tot 300 euro.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn in het land van 5 miljoen inwoners in de afgelopen 24 uur 1.031 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Er werden in totaal al meer dan 51.000 besmettingen geregistreerd en 1.852 sterfgevallen.

De Ierse maatregelen in een notendop: